Вчені знайшли один з найбільших обʼєктів у Всесвіті — космічну нитку завдовжки 50 млн світлових років

ESA / Hubble / NASA

Вчені з Оксфордського університету знайшли один з найбільших обʼєктів у Всесвіті — космічну нитку завдовжки 50 мільйонів світлових років, яка обертається.

Про це пише Space.com.

Нитка розташована за 140 мільйонів світлових років від Землі. У її центрі — ряд із 14 галактик, вирівняних уздовж смуги завдовжки пʼять з половиною світлових років. Загалом обʼєкт містить майже 300 галактик.

Однак галактичний ланцюг є надзвичайним не тому, що космічні об’єкти вишикувані у вузькій смузі, а тому, що багато з них обертаються в тому ж напрямку, що й сама газова нитка.

Галактики в цій нитці доволі молоді та перебувають на ранній стадії свого розвитку. Імовірно, їхні обертання можуть змінюватися в міру їхнього «дорослішання».

Вчені вважають, що обʼєкт може працювати як тунель для потоків газу, які не лише формують галактики, але й визначають їхній рух.

У 2022 році астрономи вже показали, що космічні нитки можуть обертатися. Зазвичай напрямок обертання визначає первісна хмара газу, з якої виникла галактика, але згодом зіткнення та злиття можуть порушити цей рух.