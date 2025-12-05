Вчені знайшли один з найбільших обʼєктів у Всесвіті — космічну нитку завдовжки 50 млн світлових років
- Анастасія Зайкова
ESA / Hubble / NASA
Вчені з Оксфордського університету знайшли один з найбільших обʼєктів у Всесвіті — космічну нитку завдовжки 50 мільйонів світлових років, яка обертається.
Про це пише Space.com.
Нитка розташована за 140 мільйонів світлових років від Землі. У її центрі — ряд із 14 галактик, вирівняних уздовж смуги завдовжки пʼять з половиною світлових років. Загалом обʼєкт містить майже 300 галактик.
Однак галактичний ланцюг є надзвичайним не тому, що космічні об’єкти вишикувані у вузькій смузі, а тому, що багато з них обертаються в тому ж напрямку, що й сама газова нитка.
Галактики в цій нитці доволі молоді та перебувають на ранній стадії свого розвитку. Імовірно, їхні обертання можуть змінюватися в міру їхнього «дорослішання».
Вчені вважають, що обʼєкт може працювати як тунель для потоків газу, які не лише формують галактики, але й визначають їхній рух.
У 2022 році астрономи вже показали, що космічні нитки можуть обертатися. Зазвичай напрямок обертання визначає первісна хмара газу, з якої виникла галактика, але згодом зіткнення та злиття можуть порушити цей рух.
- Космічні нитки — це наймасштабніші структури у Всесвіті, складені з мільярдів галактик, газу і темної матерії, які простягаються на мільйони світлових років. По суті це космічний «скелет», що зв’язує галактики в єдину мережу.