США відклали санкції проти заправок «Лукойл». На який термін

США відтермінували до 29 квітня санкції проти заправок російського нафтового гіганта «Лукойл», які розташовані поза межами РФ.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Reuters пише, що мова про близько 2 000 станцій у Європі, Центральній Азії, Близькому Сході та Америці.

Президент США Дональд Трамп підписав санкції проти двох найбільших російських енергетичних компаній — «Лукойлу» та «Роснафти» — 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

Санкції мали набути чинності 23 листопада, проте 15 листопада обмеження проти «Лукойлу» відтермінували — до 13 грудня.

Також до 29 квітня від санкцій звільнили частку «Лукойлу» в Болгарії. А Угорщину від санкцій за російські нафту й газ США звільнили аж на рік. За даними Reuters, за це Угорщина зобовʼязалась купувати скраплений природний газ зі США за контрактами на суму майже $600 млн.