Генштаб: за добу росіяни втратили понад тисячу військових і 29 артилерійських систем

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

За добу 4 грудня російська армія втратила на фронті 1 140 військових убитими й пораненими та десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб у Facebook.

Також Росія втратила три танки та три бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, 245 безпілотників, одну РСЗВ та 125 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. 67% з них — з сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менше половини населення Росії.

BBC встановила, скільки 18-річних російських військових загинуло на війні з квітня 2023 року до липня 2025 року. Це 245 солдатів, і це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.