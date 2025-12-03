Колишнього топчиновника «Енергоатому» та ексзаступника міністра енергетики Юрія Шейка відправили під домашній арешт

Новини

Міністерство енергетики України / Facebook

Суд у Києві відправив колишнього т. в. о. першого віцепрезидента «Енергоатому» та ексзаступника міністра енергетики Юрія Шейка під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Про це повідомляє «Суспільне».

Термін арешту — 2 місяці, тобто до 2 лютого 2026 року.

Юрія Шейка затримали 2 грудня. Слідство вважає, що він штучно завищив вартість договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду на 18,6 млн грн.

Крім того, один з власників компанії, з якою укладали договір, ПАТ «Життя та Пенсія» має серед акціонерів громадянина Росії — президента російської компанії РЕСО.

Ексчиновнику «Енергоатому» інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем. Максимальне покарання — 12 років увʼязнення.

Сам Юрій Шейко заперечив свою причетність до схем і заявив, що підписував документи лише на фінальному етапі після їх погодження усіма профільними департаментами.