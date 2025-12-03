Німеччина розгорнула ізраїльсько-американський протиракетний комплекс Arrow 3 через загрозу з боку Росії

Новини

Німеччина почала розгортати нову систему протиракетної оборони Arrow 3, яка може збивати ворожі ракети дуже високо — навіть за межами атмосфери. Це зробили через посилення російської ракетної загрози.

Про це повідомляє Tagesschau.

На базі у Бранденбурзі систему привели у початкову готовність: поставили радар, пускові установки і розмістили навчений персонал. Це ще не повна версія комплексу, але він вже може частково захищати країну.

Міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що тепер Німеччина вперше може рано виявляти та збивати далекобійні балістичні ракети.

Повністю система має запрацювати у 2030 році. Її планують розгорнути ще на двох базах — на півночі та півдні країни.