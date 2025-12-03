Росіяни вдарили по Кривому Рогу і Нікополю. Серед постраждалих — двоє дітей (оновлено)

Новини

Російські війська 3 грудня атакували Дніпропетровську область — є поранені серед дітей.

Про обстріл Кривого Рогу ввечері повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Попередньо, окупанти вдарили ракетою «Іскандер-М». Унаслідок атаки, за даними ОВА, постраждали двоє дорослих та трирічна дівчинка.

ДСНС каже про чотирьох постраждалих. У місті пошкоджені багатоповерхівки та гаражі.

Крім того, цього ж дня від російських обстрілів дронами й артилерією на Дніпропетровщині потерпав Нікополь. Там поранено 10-річну дівчинку і двох жінок — усіх госпіталізували.

Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.