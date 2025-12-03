«Повільна смерть Покровська». Світові медіа про російсько-українську війну 3 грудня

Новини

«Бабель»

Вісімнадцятимісячна битва за Покровськ стала символом нинішньої війни в Україні: виснажлива та кровопролитна боротьба, у якій повільний наступ Росії давався величезними людськими втратами, пише The Guardian. Хоча це свідчить про те, що захоплення міст Росії дається нелегко, ця битва також виснажила Україну, і наслідки цього відчутні й в інших регіонах. Автор матеріалу Ден Саббах зауважує, що рівень руйнувань настільки високий, що Покровськ втратив стратегічне значення. Населення зменшилося, промислові потужності зруйновані, логістичні маршрути змінені, а місто перетворилося на кривавий маркер у контексті майбутніх мирних переговорів.

«Існують вагомі військові аргументи на користь того, щоб Україна відмовилася від територій», — каже виданню Нік Рейнольдс, аналітик сухопутних військ з аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб. І додав, що Україна визнає — відмова від території означатиме ведення тих же битв, але на іншій місцевості. Зараз, за словами Рейнольдса, Київ перебуває у дуже складному становищі й повільно втрачає території.

Україна розширила свою кампанію проти енергетичної інфраструктури Росії, націлившись на її тіньовий флот та нафтові термінали в Чорному морі. Мета — вдарити по одному з ключових ресурсів Кремля, яким він фінансує війну — експорту нафти. Але результат ще не визначений, адже такі атаки несуть дипломатичні ризики — вони зачіпають судна й території, пов’язані з третіми країнами, пояснює The Wall Street Journal. Росія поки витримує атаки відносно стійко: ремонтує пошкоджені заводи, знаходить нові судна й продовжує постачання нафти міжнародним покупцям. Однак українські атаки підвищують ставки для Москви щодо перевезення її сирої нафти, оскільки рейди збільшують страхові внески для суден і зрештою скорочують доходи, пише видання. Більш того, атаки вже змусили Росію зняти частину протиповітряної оборони з фронту, щоб прикривати критичні об’єкти в тилу. У кількох регіонах країни виник дефіцит палива. «Це найкраща стратегія, яку має Україна. Вони можуть вдарити по економіці, щоб чинити тиск на Росію під час переговорів», — сказав журналістам видання Аді Імсірович, викладач енергетичних наук в Оксфордському університеті та колишній керівник глобального відділу російської компанії «Газпром Маркетинг & Трейдинг» у Лондоні.

Цього року вибухи сталися щонайменше на шести інших суднах, пов’язаних із Росією. Ці інциденти, як правило, несуть на собі сліди українських операцій, повідомили WSJ експерти з безпеки та аналітики морської розвідки та розвідки з відкритих джерел. Окрім виведення з ладу деяких суден, удари Києва збільшують витрати та логістичні труднощі для експорту російської нафти. Якщо судноплавство через Чорне море — головний експортний вузол російської сирої нафти — стане надто ризикованим, Москві доведеться перенаправити більше експорту нафти до Балтійського моря, що значно збільшить тривалість рейсів та вартість її шляху до ринку.

