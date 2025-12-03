Експремʼєра Миколу Азарова заочно засудили до 15 років ув’язнення
- Юлія Завадська
Косарєв Олександр / УНІАН
Печерський райсуд Києва визнав колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова винним у державній зраді та діях, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому у вівторок, 2 грудня.
Оскільки експрем’єр переховується в Росії, вирок винесено заочно.
Азарову інкримінували державну зраду, посягання на територіальну цілісність України, заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування російської агресії. За даними слідства, він активно використовував свій телеграм-канал для поширення російської пропаганди.
Слідство також встановило, що у його інформаційно-підривній діяльності брали участь дві громадянки України — чинна на той момент та колишня співробітниці Шевченківської РДА в Києві. Вони готували й редагували провокативні матеріали для подальших публікацій.
- Микола Азаров очолював уряд за президентства Віктора Януковича та був пов’язаний із Партією регіонів і проросійським політичним курсом. У 2013 році його кабінет зупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що стало однією з причин Євромайдану. Під час протестів Азаров дискредитував учасників Революції гідності та підтримував ухвалення «диктаторських законів» 16 січня 2014 року. Після втечі Януковича він також залишив Україну та нині переховується у РФ.