Науковці з Японії та США знайшли шість видів цукрів у зразках з астероїда Бенну

Новини

NASA

Група вчених з Японії та США знайшла шість видів цукрів у зразках породи та пилу з астероїда Бенну, які зібрав космічний безпілотник NASA.

Про це пише японське медіа NHK.

Дослідники проаналізували близько 0,6 грама матеріалу. Серед виявлених цукрів — рибоза, важлива для формування РНК, і глюкоза, яка є джерелом енергії для живих організмів. Це може свідчити, що «інгредієнти для життя» існують за межами Землі.

Цукри знайшли на Бенну вперше. Раніше у зразках астероїдів знаходили амінокислоти та пʼять видів азотистих основ — компоненти ДНК і РНК. Кілька видів цукрів раніше знаходили в метеоритах, що падали на Землю.

Дослідники кажуть, що це відкриття підтверджує гіпотезу, що молекули, необхідні для виникнення життя, могли потрапити на Землю з космосу разом з метеоритами.

Доцент Тохокського університету Йосіхіро Фурукава зазначив, що поки не ясно, чи життя зародилося з цих «космічних» інгредієнтів, чи необхідні молекули сформувалися на Землі самостійно.