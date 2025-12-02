Національному музею історії передали понад 7 тисяч артефактів з колекції експрем’єра Криму Валерія Горбатова

Новини

Національний музей історії України отримав близько восьми тисяч унікальних артефактів, які вилучили в колишнього голови Ради міністрів Криму Валерія Горбатова.

Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та Національний музей історії України.

У червні 2022 року правоохоронці провели обшук у київському офісі колишнього нардепа, голови Ради міністрів Криму та представника президента в Криму 1994 року Валерія Горбатова.

Там виявили понад шість тисяч артефактів різного часу, від епохи бронзи до пізнього середньовіччя. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону IX—XII століть, прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

А під час нових обшуків у Горбатова знайшли ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок.

Під час досудового розслідування фігурант уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі всю свою колекцію, навіть з тими експонатами, які не були виявлені під час обшуків.

Тепер колекцію артефактів передали Національному музею історії України. Це стало найбільшим поповненням музейного фонду за всю історію незалежної України.

Більшість предметів є унікальними і не мають аналогів у музейному фонді України. Колекція містить велику кількість цінних предметів озброєння та обладунків, зокрема сокири й мечі доби пізньої бронзи, мечі раннього заліза та зразки холодної зброї аж до світових воєн.

Окремий інтерес становлять деталі жіночого костюма, фібули й орлиноголові пряжки готів VI—VII століть нашої ери з Криму та античний червонофігурний посуд IV століття до нашої ери.

Найчисельнішою є колекція монет від античності до пізнього середньовіччя, яка налічує близько 6 тисяч предметів. Серед них — монети грецьких держав Північного Причорномор’я — Ольвії, Пантікапея, Херсонесу, а також монетні гривні княжої Русі XI—XIV століть.

Частину артефактів уже можуть побачити відвідувачі музею.