Працівники Instagram повернуться до повноцінної офісної роботи з 2026 року

Getty Images / «Бабель»

Гендиректор соціальної мережі Instagram повідомив, що з наступного року співробітники компанії мають повернутися до роботи в офісах на повний робочий тиждень.

Про це повідомляє Engadget із посиланням на внутрішній лист Адама Моссері.

Починаючи з 2 лютого 2026 року працівники Instagram будуть зобов’язані проводити п’ять днів на тиждень в офісах.

Це передусім стосуватиметься співробітників зі США. У внутрішньому листі Моссері зазначив, що співробітники зможуть працювати віддалено лише тоді, «коли це необхідно». Керівництво закликає «залучати здоровий глузд» щодо того, коли залишатися вдома.

Після пандемії COVID-19 багато технологічних компаній перейшли на гібридний формат роботи. Наприклад, компанія Meta у 2023 році зобов’язала працівників проводити в офісі щонайменше три дні на тиждень.

Однак останніми роками тренд зміщується в бік жорсткіших правил.

Гендиректор Instagram у листі визнав, що рішення про повернення до повноцінного офісного формату роботи може бути непопулярним, і анонсував зміни, які мають зробити роботу менш бюрократичною.

Instagram скоротить кількість регулярних зустрічей: повторювані мітинги автоматично скасовуватимуть кожні шість місяців, якщо їх не визнають критично необхідними. Команда має рідше готувати презентаційні «деки» й частіше показувати живі прототипи продуктів, а процес ухвалення рішень обіцяють пришвидшити.