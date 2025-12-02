У Бельгії затримали ексочільницю європейської дипломатії Могеріні

Новини

Federica Mogherini / Facebook

У Бельгії затримали ексочільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні у справі про шахрайство з коштами ЄС.

Про це пише бельгійське медіа Le Soir.

У вівторок, 2 грудня, слідчі провели обшуки в будівлі Європейської служби зовнішніх справ у Брюсселі та в Коледжі Європи у Брюгге.

Окрім Могеріні, затримали ще двох людей: менеджера Коледжу Європи та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ, італійського дипломата Стефано Санніно.

Усі вони фігурують у справі, яка стосується девʼятимісячної програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у Коледжі Європи. Слідчі зʼясовують, чи не поінформувала Європейська служба зовнішніх справ коледж заздалегідь про критерії відбору.

Справу відкрили за статтями про шахрайство під час укладання державних контрактів, корупцію, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці.