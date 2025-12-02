Космічна радіація змусила Airbus посадити понад 6 тисяч літаків. Їм мали оновити компʼютерні системи

Новини

Радіація з космосу призвела до того, що 30—31 листопада понад 6 тисяч літаків Airbus мали екстрено приземляти й оновити їхні компʼютери. Це може перетворитися на дедалі серйознішу проблему, адже мікрочипи дедалі частіше використовують у різних сферах життя.

Про це пише BBC.

За місяць до масштабного інциденту, 30 жовтня, пілот пасажирського комерційного авіалайнера Airbus A320 оголосив по радіо, що його літак раптово та несподівано знизився під час польоту з мексиканського Канкуна до американського Ньюарка в штаті Нью-Джерсі. Щонайменше 15 людей пізніше доправили лікарні, коли літак приземлився після перенаправлення до Флориди.

Початкове розслідування показало, що раптове падіння висоти було повʼязане з несправністю одного з компʼютерів літака, який керує рухомими частинами на крилах і хвості літака. Несправність, імовірно, спричинила космічна радіація.

За даними агентств з авіаційної безпеки, такі компʼютерні помилки, спричинені радіацією, у найгіршому випадку можуть призвести до настільки сильної зміни висоти, що вона може перевищити «конструктивні можливості літака». Вони заявили, що термінове оновлення бортових компʼютерів потрібне в десятках варіантів літаків Airbus A320, A319 та A321, перш ніж їм буде дозволено перевозити пасажирів.

Усім цим літакам знадобилося оновлення програмного забезпечення, а приблизно в 900 випадках — нове комп’ютерне обладнання, щоб краще захистити їх від загрози космічної радіації, яка може завдати шкоди їхній електроніці.

За словами Airbus, на жовтневому рейсі з Канкуна до Нью-Джерсі сталося явище, яке називається одноразовим збоєм або збоєм біта (заміною в двійковому коді 0 на 1 або навпаки). Ці компʼютерні помилки виникають, коли високошвидкісні субатомні частинки з космосу, такі як протони, стикаються з атомами в атмосфері нашої планети.

Літаки більш вразливі до цієї проблеми, ніж компʼютерне обладнання на землі, хоча збої бітів трапляються і на рівні нижче. Зростаюча залежність компʼютерів у системах електродистанційного керування літаками, які використовують електроніку, а не механічні системи для керування літаком у повітрі, також означає, що ризик, повʼязаний зі збоями бітів, стає вищий.

Субатомні частинки, які можуть викликати збої бітів, можуть виникати у величезних сонячних спалахах, але вони також постійно надходять з джерел за межами нашої Сонячної системи, що розташовані за багато світлових років від нас, і навіть з-за меж нашої галактики — Чумацького Шляху. Ці галактичні космічні промені генеруються величезними зоряними вибухами: надновими та чорними дірами.

Багато авіакомпаній оновили програмне забезпечення протягом кількох годин. Станом на ранок понеділка, 1 грудня, Airbus заявила, що більшість її літаків, що постраждали, отримали необхідні оновлення програмного забезпечення, і менш ніж 100 літаків все ще потребують модифікації. Однак, можливо, знадобляться рішучіші дії, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.