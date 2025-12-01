Новини

Російський Червоний Хрест проводить для дітей військові тренування, співпрацює з пропагандистськими структурами і працює на окупованих українських територіях, але все одно отримує гроші від міжнародних організацій.

Про це пишуть FTM і Yle.

Зокрема, деякі регіональні відділення РЧХ організували конкурс «Зарница 2.0», де дітей від восьми років вчать користуватися зброєю, дронами і виконувати військові завдання. У 2024 році організація отримала €6,5 млн від Міжнародного комітету Червоного Хреста (ICRC) та €7 млн від Міжнародної федерації Червоного Хреста (IFRC).

Частину коштів дає Кремль — на відкриття нових філій на окупованих територіях і підготовку волонтерів і дітей. Також російський Червоний Хрест співпрацює з «Рухом перших», який ЄС вніс до санкційного списку за русифікацію українських дітей та виховання їх у проросійському дусі.

Український омбудсман Дмитро Лубінець назвав це порушенням принципів Червоного Хреста і каже, що таким чином дітей фактично готують до участі у майбутніх війнах. IFRC натомість стверджує, що це просто «навчання першої допомоги».

За даними Yle, Фінляндія напряму гроші Росії не надсилає, але міжнародні структури продовжують підтримувати РЧХ, бо фінансування йде через IFRC та ICRC.

У МЗС Фінляндії кажуть, що слідкують за розподілом коштів, але не можуть гарантувати, що гроші з європейських бюджетів не потрапляють до РЧХ опосередковано.