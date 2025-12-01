В Україні стартував другий етап виплати «зимової тисячі». Хто отримає допомогу

Новини

В Україні стартував другий етап виплат «зимової» 1 000 гривень. Відсьогодні гроші почнуть отримувати ті, хто подавався на другий день прийому заявок.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Загалом уже 14 млн українців подали заявки на отримання 1 000 гривень: 11,4 млн оформили через «Дію» (з них 2,9 млн заявок на дітей), понад 700 тисяч — самостійно через «Укрпошту», ще для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично.

На сьогодні 3,5 млн людей вже отримати гроші й витратили 473 млн грн. Найчастіше гроші витрачали на комуналку, книги, аптеки і донати війську.

Ті, хто подав заявку через «Укрпошту», почнуть отримувати кошти з 6 грудня.

Як отримати виплату?

Оформити заявку можна онлайн через «Дію»:

зайдіть «Сервіси»—«Зимова підтримка» та оберіть, для кого виплата (для себе чи дитини);

виберіть картку «Національний кешбек» для виплати, а якщо її нема, то відкрийте в одному з банків-партнерів;

підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, та надішліть заяву.

Гроші можна витратити на комуналку, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати війську.

Офлайн заяву можна подати у відділенні «Укрпошти». Виплата прийде на рахунок клієнта пошти, і витратити її можна буде лише на товари українського виробництва у відділеннях «Укрпошти», на оплату комуналки та благодійність.

Останній день подачі заявки — 24 грудня. Виплатою потрібно скористатися до 30 червня 2026 року.