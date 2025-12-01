Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні: на ППО і боєприпаси для F-16

Новини

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет допомоги Україні — на €250 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Міноборони Нідерландів.

Гроші передадуть через ініціативу PURL — механізм, створений НАТО, який дозволяє союзникам закуповувати американську зброю та військову техніку для України через спільні внески. Нідерланди першими долучились до ініціативи і вже передали через неї €500 мільйонів на закупівлю систем Patriot та інших засобів ППО.

Гроші з нового пакета виділять на озброєння, «яке Україні потрібне найбільше». Серед іншого, там засоби ППО та боєприпаси для F-16.