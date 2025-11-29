Перекладачка Орбана неправильно передавала слова Путіна під час їхньої зустрічі

Новини

Під час зустрічі кремлівського диктатора Путіна та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана угорська перекладачка неправильно передавала слова Путіна.

Про це пише угорське медіа Telex.

За даними видання, у найважливіших частинах перемовин перекладачка Орбана редагувала його слова так, що повністю міняла сенс. Водночас привітання і завершальну частину перемовин вона переклала дуже точно.

Так, Путін сказав: «Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі». А Орбан почув: «Відносини Угорщини та Росії поступово рухаються вперед, попри складну ситуацію, і ми підтримуємо дружбу та відносини».

Ще один випадок — коли Путін почав згадувати про давнє знайомство й інтереси угорського народу. Він сказав: «У своїй роботі ви насамперед пам’ятаєте про інтереси Угорщини».

А перекладачка передала слова так: «Радий, що ти завітав. Обговоримо можливості співпраці й рухатимемося далі».

Коли мова зайшла про Україну, редагування стало ще сміливішим. Путін сказав, що Росії знайома виважена думка Угорщини про «проблеми з Україною». А переклали це так: «Я знаю, що міжнародна політика має вплив і на вас».

Telex уточнює, що перекладачка не вперше була присутня на зустрічі посадовців вищого рівня і не вперше мала справу з перекладом з російської. Зокрема, вона була на зустрічі Орбана і Путіна у 2024 році — тоді її переклад був значно точнішим.

У відповідь на звинувачення перекладачки комунікаційний директор угорської партії «Фідес» Тамаш Менцер заявив, що того дня вона погано чула, що говорив Путін, тому її переклад був неточним.

Менцер сказав, що вона — найкраща перекладачка у своїй галузі, зокрема з російської мови. Також він додав, що, ймовірно, у неї був «не найкращий день».