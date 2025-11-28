The Telegraph: США готові визнати контроль РФ над окупованими територіями України в рамках мирної угоди

Новини

Getty Images / «Бабель»

Сполучені Штати Америки готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що РФ підпише мирну угоду.

Про це пише The Telegraph.

За інформацією медіа, президент США Дональд Трамп відправив Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Москви, щоб передати цю пропозицію Путіну особисто.

У першому варіанті мирного плану з 28 пунктів йшлося про фактичне визнання російськими Криму та Донецької і Луганської областей. А окуповані території Херсонщини та Запоріжжя пропонували заморозити вздовж лінії зіткнення.

Після серії перемовин США й України в Женеві план скоротили до 19 пунктів, але джерела The Telegraph кажуть, що ідея визнати окуповані території російськими досі на порядку денному Вашингтону.

Утім, Україну не будуть змушувати визнати контроль РФ над своїми територіями.

«Стає все більш зрозуміло, що американцям байдуже на європейську позицію. Вони кажуть, що європейці можуть робити те, що вважають за потрібне», — каже джерело The Telegraph.

Путін нещодавно заявив, що для Росії юридичне визнання «російськими» Криму і Донбасу буде одним з ключових питань у перемовинах про мирний план.