У Резерв+ з’явилась відстрочка для ще однієї категорії людей

Новини

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість відстрочки від мобілізації, якщо батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Про це повідомляє Міноборони.

Тепер отримати таку відстрочку можна повністю онлайн, без черг, довідок і візитів до ТЦК.

Для цього потрібно подати запит у застосунку Резерв+, тоді система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо підстави підтвердяться — відстрочка з’явиться у вашому електронному військово-обліковому документі.

Процес займає від кількох хвилин до кількох годин.

У відомстві уточнили, що оформити відстрочку можна лише якщо військовозобовʼязаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і якщо в сім’ї є лише один із батьків.

Якщо є інші повнолітні діти чи обидва батьки — подати онлайн-запит не вдасться.

Щоб система підтвердила підстави необхідно мати:

актуальні дані про інвалідність у реєстрах ЄІССС або ПФУ;

правильні дані про сім’ю в ДРАЦС;

у записі про народження має бути РНОКПП батька або матері з інвалідністю.

Відстрочка діє з 1 листопада 2025 року і продовжуватиметься автоматично.