У Резерв+ з’явилась відстрочка для ще однієї категорії людей
- Юлія Завадська
-
У застосунку Резерв+ з’явилася можливість відстрочки від мобілізації, якщо батько або мати має інвалідність I чи II групи.
Про це повідомляє Міноборони.
Тепер отримати таку відстрочку можна повністю онлайн, без черг, довідок і візитів до ТЦК.
Для цього потрібно подати запит у застосунку Резерв+, тоді система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо підстави підтвердяться — відстрочка з’явиться у вашому електронному військово-обліковому документі.
Процес займає від кількох хвилин до кількох годин.
У відомстві уточнили, що оформити відстрочку можна лише якщо військовозобовʼязаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і якщо в сім’ї є лише один із батьків.
Якщо є інші повнолітні діти чи обидва батьки — подати онлайн-запит не вдасться.
Щоб система підтвердила підстави необхідно мати:
- актуальні дані про інвалідність у реєстрах ЄІССС або ПФУ;
- правильні дані про сім’ю в ДРАЦС;
- у записі про народження має бути РНОКПП батька або матері з інвалідністю.
Відстрочка діє з 1 листопада 2025 року і продовжуватиметься автоматично.
- У Резерв+ зараз доступні вже 11 типів онлайн-відстрочок — для людей з інвалідністю, студентів, батьків трьох дітей, подружжя військових, працівників освіти та інших категорій.