Боснія і Герцеговина заборонила посадку літака з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто

Новини

Міністр оборони Боснії і Герцеговини Зукан Хелез заборонив посадку військового літака у його країні. На борту перебував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Про це очільник МЗС Боснії і Герцеговини повідомив у фейсбуку.

За його словами, Угорщина не пояснила, чому Сіярто летить саме військовим літаком. Також міністр нагадав, що Сіярто та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан роками підтримують лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Хелез сказав, що дії Додіка підривають суверенітет і територіальну цілісність його країни, тому він не міг дозволити рейс «без повної прозорості та поваги» до держави.

За даними угорського медіа Telex, Сіярто збирався прилетіти до містечка Баня-Луки, щоб отримати звання почесного професора місцевого університету. Угорська влада ситуацію поки не коментує.

У серпні Орбан та Сіярто зустрілися у Будапешті з експрезидентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Орбан заявив, що Додіка засудили «за відмову танцювати під дудку Брюсселю». А Сіярто сказав про «зовнішнє втручання» на Західних Балканах і висловив Додіку підтримку Угорщини.

Хто такий Мілорад Додік?

Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але згодом його відмінили.

Мілорад Додік перебував під санкціями США та Великої Британії за те, що перешкоджав виконанню Дейтонських мирних угод, які поклали край війні в Боснії у 1990-х роках. Ще кілька європейських країн ввели санкції проти Додіка, бо вважають його сепаратистську політику загрозою миру і стабільності в Боснії.

Суд у Боснії і Герцеговині 27 березня видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.