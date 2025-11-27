У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час удару по Тернополю. Її мама загинула в цій атаці

Новини

Пресслужба ДСНС України

У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час удару Росії по Тернополю 19 листопада.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Лікарі девʼять днів боролись за життя Адріани Унольт. Її мама загинула під час атаки, а сестра досі в лікарні.

Адріана стала 35-ю жертвою атаки по місту.

