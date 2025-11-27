У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час удару по Тернополю. Її мама загинула в цій атаці
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Пресслужба ДСНС України
У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час удару Росії по Тернополю 19 листопада.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Лікарі девʼять днів боролись за життя Адріани Унольт. Її мама загинула під час атаки, а сестра досі в лікарні.
Адріана стала 35-ю жертвою атаки по місту.
- У ніч проти 19 листопада росіяни запустили понад 470 ударних дронів і 48 крилатих і балістичних ракет на Україну. Найбільше постраждав Тернопіль — там росіяни влучили ракетами в девʼятиповерхівку. У місті оголосили триденну жалобу за загиблими.