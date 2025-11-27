Стали відомі результати Радіодиктанту національної єдності. Скільки учасників написали його без помилок

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Суспільне мовлення оголосило результати Радіодиктанту національної єдності — 2025.

Про це повідомляє «Суспільне».

Цьогоріч без жодної помилки текст написали шестеро учасників. Загалом на перевірку надійшло понад 11 тисяч робіт із 38 країн світу.

Без помилок диктант написали:

Аліна Голошивець;

Альона Данилюк;

Євгеній Семенов;

Ольга Сидорук;

Галина Шура;

Дмитро Щербина.

Лише однієї помилки припустилися одинадцятеро учасників:

Наталія Бойко;

Андрій Бондар;

Анжеліка Войлокова;

Діана Гончарова;

Ірина Зубрицька;

Ганна Купрійчук;

Оксана Левченко;

Руслана Мисишин;

Світлана Паламарчук;

Володимир Тесленко;

Дарина Халявка.

Загалом організатори отримали понад 11 200 робіт, їх надсилали переважно електронною поштою із 38 країн, серед яких Австрія, Бельгія, Хорватія, Німеччина, Канада, США, Японія, Південна Корея, Південно-Африканська Республіка, Іспанія, Італія, Ізраїль, Туреччина та багато інших. Надходили й паперові листи, зокрема з Італії, США та Бельгії.

Голова комісії з перевірки диктанту Олена Масалітіна заявила, що щонайпоширенішою помилкою стало неправильне вживання розділових знаків — передусім тире та знака оклику. Найбільше труднощів викликало слово «інтерсіті»: багато хто писав його з великої літери, але комісія не зараховувала це як помилку. Виклики також спричинило написання словосполучення «пса Патрона».

Радіодиктант-2025

З 2000 року Україна щорічно проводить Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До 2023 року Радіодиктант постійно проводили 8 листопада — у День української писемності та мови, який прив’язаний до Дня вшанування памʼяті Преподобного Нестора Літописця. Однак після переходу на новоюліанський календар у 2023 році конкурс щороку проводиться 27 жовтня.

Цьогоріч авторкою тексту Радіодиктанту-2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала його акторка Наталія Сумська.

Прямо під час прямого ефіру багаторазова переможниця Радіодиктанту 79-річна Христина Гоянюк розкритикувала цьогорічний текст. За її словами, текст був «дурнуватий та погано прочитаний».

Коментар жінки різко перервав ведучий, який намагався згладити ситуацію. Згодом голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький у фейсбуку перепросив за те, що ведучий перебив жінку, і пообіцяв провести «окрему редакторську роботу».