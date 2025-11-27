США призупинили обробку імміграційних запитів для афганських біженців після стрілянини у Вашингтоні

Новини

Служба імміграції США оголосила про тимчасове призупинення обробки всіх заяв афганських громадян на тлі стрілянини біля Білого дому, унаслідок якої поранень зазнали два члени Нацгвардії США.

Про це повідомляє ABC News.

Рішення призупинити обробку заяв громадянам Афганістану ухвалили після того, як президент Дональд Трамп назвав напад «злом, ненавистю і терором» і заявив, що це «злочин проти всієї нації». Він зазначив, що підозрюваний — 29-річний афганець Рахманулла Лаканвал — прибув до США у 2021 році та отримав статус біженця у квітні 2025-го.

Обидва поранені гвардійці перебувають у критичному стані, підозрюваний теж отримав поранення. Правоохоронці зазначають, що нападник, ймовірно, націлився саме по нацгвардійцях.