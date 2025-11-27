Росіяни вночі вдарили по Україні дронами: є постраждалі, спалахнули пожежі. Усе про наслідки атак

Новини

Telegram / ДСНС України

У ніч проти 27 листопада Росія атакувала Україну 142 безпілотниками, майже 90 з них — «шахеди». Наслідки фіксують у кількох регіонах.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 92 російські БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 42 дрони влучили у 18 місцях, у трьох — впали уламки.

На Харківщині внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА постраждали двоє людей.

У селищі Старий Салтів внаслідок атаки російських БпЛА загорівся приватний будинок, від вибухів постраждали двоє людей: чоловік 1941 року народження та жінка 1951-го.

На Одещині Росія атакувала ударними безпілотниками. Атака пошкодила фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникло загоряння. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

На Дніпропетровщині Росія вдарила БпЛА по Миколаївській та Дубовиківській громадах Синельниківського району. Там поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Виникли пожежі. Понівечені також дитячий садочок та інша інфраструктура.