Чи зможе Україна продовжувати воювати без Сполучених Штатів. Світові медіа про російсько-українську війну 26 листопада

Якщо фінальний мирний план буде хоч трохи схожим на проєкт із 28 пунктів, то Київ опиниться у великій біді, вважає оглядач The Wall Street Journal Вільям Галстон. Він також зазначає, що Дональду Трампу варто пам’ятати: прем’єр-міністр Великої Британії Невілл Чемберлен не отримав Нобелівської премії миру за Мюнхенську угоду, в якій Британія погодилась на окупацію Німеччиною Судетської області Чехословаччини — без участі в переговорах Праги. Цю думку продовжує засновник медіа Bloomberg і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який запевняє, що відмова Штатів від України перетворить її на ще один Афганістан — яскравий приклад ненадійності США для потенційних партнерів. Це може підштовхнути інші вразливі країни створювати власну ядерну зброю, бо вони вирішать, що без неї не зможуть себе захистити. А це б підірвало ліберальний порядок, який США відстоювали та від якого отримали величезну вигоду з кінця Другої світової війни. Автор колонки наголошує, що сильна Україна, яка є частиною Європи та може захищати себе в довгостроковій перспективі за допомогою західної зброї та розвідки, найкраще служить інтересам Америки. Яку б угоду не підтримав Білий дім, вона не повинна підривати цю можливість.

Європа не зможе найближчим часом замінити допомогу Сполучених Штатів на потрібному для України рівні, пише Politico. Найбільш критичною прогалиною є протиповітряна оборона, зокрема системи Patriot американського виробництва та ракети PAC-3. Без допомоги США було б складніше як виявляти російські атаки, так і готувати контратаки на кшталт ударів по російських батареях ППО і нафтопереробних заводах. «Якщо Америка припинить обмін розвідданими, це фактично призведе до більшої кількості смертей українців», — сказав Максим Скрипченко, президент Центру трансатлантичного діалогу в Києві. Європа може з часом виробити більше супутників і розвідувальних літаків. Та на це підуть роки.

Варіант, що США повністю зупинять продаж зброї Україні, — малоймовірний. За ініціативою PURL (коли європейці купують американську зброю) вже є контрактів на $3,5 мільярда, й американські оборонні компанії навряд чи відмовляться від таких грошей. Водночас старший радник Європейського політичного центру Крістіан Меллінг вважає, що уряд США може зупинити експорт одним рішенням, як робив це раніше. Вашингтон також може за бажання блокувати експорт або уповільнювати поставки протягом ночі, щоб тиснути на Київ чи Європу. Такий настрій вже панує у Вашингтоні, підкреслює видання і додає, що Україна могла б продовжувати воювати, але війна одразу ж перейшла б у набагато більш вразливу і непередбачувану фазу. Зараз 40% української зброї походить зі США. Якщо її не буде, здатність України вести війну зміниться.

Через мирний план США та агресію Росії Європа змушена терміново вирішувати проблему своєї слабкої обороноздатності, пише The New York Times. Десятиліття миру призвели до скорочення армій та бюджетів, і тепер урядам важко знайти гроші на переозброєння. Головна проблема в тому, що більшість європейців (менше за третину) не готові воювати за свою країну, що ускладнює набір солдатів і відновлення призову, зазначає видання.

