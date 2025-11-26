Біля Білого дому поранили двох військових Національної гвардії США
- Анастасія Зайкова
Біля Білого дому сталася стрілянина — поранені чоловік і жінка, військові Національної гвардії США, вони перебувають в лікарні.
Про це пише ABC News.
Стрілянина сталася о 14:20 за місцевим часом неподалік входу на станцію метро Farragut West. Один підозрюваний перебуває під вартою, він у критичному стані, кажуть джерела медіа.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Білий дім активно стежить за ситуацією і президенту Дональду Трампу вже доповіли про стрілянину.
Республіканський губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі сказав, що поранені військові служать у Національній гвардії Західної Вірджинії.