Біля Білого дому поранили двох військових Національної гвардії США

Новини

Біля Білого дому сталася стрілянина — поранені чоловік і жінка, військові Національної гвардії США, вони перебувають в лікарні.

Про це пише ABC News.

Стрілянина сталася о 14:20 за місцевим часом неподалік входу на станцію метро Farragut West. Один підозрюваний перебуває під вартою, він у критичному стані, кажуть джерела медіа.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Білий дім активно стежить за ситуацією і президенту Дональду Трампу вже доповіли про стрілянину.

Республіканський губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі сказав, що поранені військові служать у Національній гвардії Західної Вірджинії.