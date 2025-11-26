Біологи вперше в історії зафіксували унікальний спосіб полювання дикої вовчиці

Новини

Кадр з відео CNN

На узбережжі Британської Колумбії вчені вперше побачили, як дика вовчиця поводиться так, ніби користується знаряддям. Камера зняла, як вона витягнула з моря пастку для крабів і дістала приманку.

Про це повідомляє CNN.

Пастки ставили представники корінної нації Хейлцук. Вони намагаються стримати поширення європейського зеленого краба, який шкодить місцевим водам.

Дослідники почали підозрювати щось незвичне, коли побачили пошкоджені пастки. Спершу вони подумали на ведмедів чи вовків, але деякі пастки лежали так глибоко, що тварини не могли б до них дістатися. Щоб розібратися, біологи встановили камери.

На записі видно, як вовчиця припливає до берега з буйком у зубах, кидає його на пісок і починає тягнути прив’язаний шнур. Через кілька ривків пастка піднімається з води. Вона тягне її на мілководдя і розбиває контейнер із приманкою — шматком оселедця.

«Ми були вражені. Ми ніколи не бачили, щоб вовки так робили», — каже Кайл Артелл, один з авторів дослідження.

Команда також зняла ще одного вовка біля пастки, але на тому запису не видно, чи він дістав приманку.

Артелл вважає, що вовки могли навчитися цьому, спостерігаючи за людьми, або випадково знайшли пастку під час відпливу, а потім зрозуміли, як діставати глибші. Він наголошує: вовчиця діяла послідовно, крок за кроком, щоб отримати результат.

«Вона розв’язувала задачу майже так само, як би це зробила людина», — каже він.

На відео видно, що вона діє цілеспрямовано: уважно стежить за мотузкою, не грається і не рухається навмання.

Дослідники припускають, що вовки в цьому регіоні можуть освоювати складнішу поведінку, бо їх там майже не переслідують і вони не живуть у постійному страху.

Експерти ще сперечаються, чи можна вважати дії вовчиці «використанням знарядь». Одні кажуть — так, бо вона використала сторонній предмет, щоб досягти мети. Інші нагадують, що справжнє знаряддя тварина повинна якось змінити або створити сама — чого в цьому випадку не було.