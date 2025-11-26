На аукціоні в Нью-Йорку продадуть рідкісний малюнок ноги — його авторство приписують Мікеланджело

Новини

Нью-йоркський аукціон Christie’s виставить на продаж малюнок ноги — його авторство приписують італійському художнику Мікеланджело Буонарроті.

Про це йдеться на офіційному сайті Christie’s.

Ескіз завдовжки 12,7 см намалювали червоною крейдою. Його вартість оцінюють у $1,5–2 мільйони.

Спеціалістка з малюнків старих майстрів у Christieʼs Джада Дамен знайшла малюнок серед численних онлайн-запитів від клієнтів і припустила, що робота належить Мікеланджело.

Власником ескізу був чоловік із Західного узбережжя США. Він надіслав фото малюнка ноги, успадкованого від бабусі. Робота перейшла в його сім’ю в 1700-х, але чоловік навіть не здогадувався, що може тримати в руках роботу Мікеланджело.

Після вивчення походження, технічного аналізу та порівняння з музейними зразками аукціонний дім заявив, що малюнок може бути ескізом для розпису Сікстинської капели. Також вони припустили, що це ескіз для фрески «Лівійської Сивіли» з колекції Музею Метрополітен у Нью-Йорку.

Малюнок стопи має характерний надпис коричневим чорнилом ХVI століття «Мікеланджело Буонаротті» — підпис, який є на багатьох малюнках Мікеланджело.

Мікеланджело створив тисячі ескізів для розписів у 1508—1512 роках, але до нашого часу збереглися лише одиниці, майже всі вони — у музеях. Кілька малюнків зберігаються у приватних колекціях.

Christieʼs призначив аукціон на 5 лютого 2026 року в Нью-Йорку. До того малюнок покажуть на безкоштовних виставках аукціонного дому.