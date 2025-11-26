Корупція під час відновлення Донеччини. НАБУ і САП викрили розкрадання понад 140 млн грн

Новини

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили організовану групу, яку очолював керівник департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА.

Про це НАБУ повідомляє у телеграмі.

Посадовець та його спільники привласнили понад 140 млн грн, виділених на відновлення тепла й водопостачання у прифронтових містах.

За даними слідства, навесні 2023 року учасники схеми визначили об’єкти для відновлення та штучно завищили вартість обладнання і робіт. Вони також зімітували конкуренцію на тендерах, забезпечивши перемогу підконтрольної фірми, якою фактично керував однокласник чиновника.

Компанія отримала контракт на понад 200 млн грн для встановлення семи модульних котелень у Селидовому й Українську. Хоча котельні завезли, підключили лише дві і вони не працювали через брак.

Другий етап схеми реалізували у Святогірську під виглядом відновлення водопостачання та водовідведення. Гроші переказували за невиконані або «кустарно» виконані роботи без дозволів і проєктів. Щоб приховати порушення, учасники групи підробляли акти та тиснули на керівників комунальних підприємств.

У результаті держава втратила понад 140 млн грн, а мешканці прифронтових міст залишилися без опалення та питної води.