Начальник Генштабу: На переговорах щодо мирного плану в Женеві не обговорювали скорочення ЗСУ

Новини

armyinform.com.ua / «Бабель»

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що під час переговорів з американською стороною в Женеві не йшлося про скорочення української армії.

Про це він сказав в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, йшлося тільки про чисельність української армії у мирний час, це була «дискусійна тема».

Гнатов додав, що на американо-українських переговорах звучала «правильна думка» про те, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Він також заявив, що Генштаб має розуміння того, як заохочувати військових залишатися в строю після завершення бойових дій.

«Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується», — зазначив начальник Генштабу ЗСУ.