Начальник Генштабу: На переговорах щодо мирного плану в Женеві не обговорювали скорочення ЗСУ
- Світлана Кравченко
-
armyinform.com.ua / «Бабель»
Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що під час переговорів з американською стороною в Женеві не йшлося про скорочення української армії.
Про це він сказав в інтерв’ю Liga.net.
За його словами, йшлося тільки про чисельність української армії у мирний час, це була «дискусійна тема».
Гнатов додав, що на американо-українських переговорах звучала «правильна думка» про те, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.
Він також заявив, що Генштаб має розуміння того, як заохочувати військових залишатися в строю після завершення бойових дій.
«Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується», — зазначив начальник Генштабу ЗСУ.
- У початковій версії плану з 28 пунктів, запропонованого США, йшлося, що Україна має скоротити чисельність Збройних сил до 600 тисяч. Після серії перемовин у Швейцарії план скоротили до 19 пунктів, а Financial Times писало, що Україна погодилась на обмеження своєї армії 800 тисячами військових.
- Водночас найбільш спірні питання винесли «за дужки», зокрема питання територій та відносин між США, НАТО і Росією. Їх мають обговорити президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп.