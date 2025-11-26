Росія вночі вдарила по Україні «Іскандерами» і 90 дронами. Найбільше постраждало Запоріжжя

Новини

У ніч проти 26 листопада Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 90 безпілотниками, майже 55 з яких — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 72 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 10 дронів і балістичні ракети влучили в 10 місцях.

Пізно ввечері 25 листопада росіяни обстріляли багатоповерхівки, приватні будинки та влучили у гуртожиток університету у Запоріжжі. Станом на 09:00 відомо про 19 постраждалих.

Через атаку понад 350 жителів залишилися без світла, понад 200 — без газу.

Під атакою дронів були також три громади Дніпропетровщини — Васильківська, Словʼянська та Петропавлівська. Пошкоджені адміністративна будівля, житлові будинки, банк, машина ДСНС.

Вночі у лікарні помер постраждалий від атаки на Харків вночі 23 листопада. Кількість загиблих загалом зросла пʼяти.