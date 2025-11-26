Яка тактика європейських союзників дозволила змінити мирний план США на більш вигідний для України. Світові медіа про війну 25 листопада

Новини

«Бабель»

Європейські лідери активно стримують спроби Дональда Трампа проштовхнути версію мирного плану, яка грає на руку Кремлю, пише The New York Times. Трамп затявся у своєму бажання зупинити війну швидко, але Кір Стармер, Емманюель Макрон і Фрідріх Мерц вирішили діяти хитро. Вони не сваряться з президентом США публічно, а підтримують план «як відправну точку» і паралельно крок за кроком переписують його ключові положення. На зустрічах G20 у Південній Африці та перемовинах у Женеві європейцям вдалося пом’якшити пункти про територіальні вимоги Росії, обмеження чисельності української армії та заборону на її вступ до НАТО. Цю тактику європейці практикували весь рік: вони не сперечаються з Трампом, а затягують процес: закидають його лестощами й тихо вносять правки вже за столом переговорів. Їх до цього штовхає проста реальність: Європа досі потребує американської зброї, розвідки та політичного впливу, каже виданню виконавчий директор Центру нової американської безпеки з Вашингтону Річард Фонтейн.

Деякі аналітики помічають певний прогрес: європейці повертають Трампа в напрямку, вигідному Києву. Однак неясно, чи матимуть ці європейські втручання тривалий ефект, враховуючи складнощі попередніх переговорів. Кілька дипломатів та аналітиків заявили в понеділок про свої сумніви, що Росія коли-небудь прийме угоду, яка задовольнить європейців.

В іншій статті NYT ідеться про те, як секретар Держдепу США Марко Рубіо взяв на себе контроль над переговорами про мирний план Трампа для України та Росії, коли в них запанував хаос. Він провів понад 11 годин у Женеві, намагаючись збалансувати інтереси США, України та Європи, зазначає видання.

Повільна боротьба Росії на полі бою цього року призвела до сотень тисяч жертв, але переконала Путіна відмовитися від будь-яких компромісів у дипломатії, пише The Washington Post. Російський диктатор готовий продовжувати боротьбу, попри економічні труднощі та вражаючі втрати, бо йдеться не стільки про завоювання території, скільки про повернення до минулого, програного Радянським Союзом у Холодній війні, а також про відновлення статусу Росії як світової держави, сказав виданню колишній російський дипломат Борис Бондарєв. І додав, що російський диктатор хоче, аби Сполучені Штати та Європа визнали, що Росія має свою виключну сферу впливу, куди решті держав заборонено втручатися.

