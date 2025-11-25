Політик Адольф Гітлер балотується на виборах у Намібії

Новини

namibian.com

У Намібії 59-річний політик з імʼям Адольф Гітлер Уунона готується вдруге перемогти на місцевих виборах в окрузі Омпунджа.

Про це пише New York Post.

Його імʼя привернуло увагу світу після першої перемоги на виборах у тому ж самому окрузі у 2020 році.

Політик стверджує, що його батьки, називаючи дитину цим іменем, не знали, з ким саме воно асоціюється.

«У дитинстві я вважав це абсолютно нормальним ім’ям. Лише коли я подорослішав, то зрозумів, що цей чоловік хотів завоювати весь світ. Я не маю нічого спільного з цим», — каже африканський політик.

Попри асоціації з лідером нацистської Німеччини Уунона не планує змінювати ім’я. На публіці він зазвичай користується лише першим іменем.

Як колишня німецька колонія, Намібія досі має багато німецьких географічних назв. Традиційні імена, такі як Адольф, не є рідкістю.

З 1884 року ця країна була колонією Німеччини і називалася Німецька Південно-Західна Африка. Однак після Першої світової війни за мандатом Ліги Націй управління нею перейшло до Південно-Африканського Союзу (згодом ПАР), а з 1968 року вона стала називатися Намібія.

Під час повстання місцевих племінних народів у 1904—1908 pp. німецькі солдати винищили близько 65 тисяч гереро та 10 тисяч нама — етнічні групи Африки.

У 2019 році німецька влада заявила про свою відповідальність перед Намібією через спільне колоніальне минуле. Намібія відкинула запропоновану Німеччиною компенсацію за масові вбивства племінних народів.

Проте німецька спадщина в країні збереглася досі у назві вулиць та місцевих визначних памʼяток. У країні проживає німецька громада, а близько 120 тисяч мешканців Німеччини щороку відвідують Намібію.