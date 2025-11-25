Російські дрони зайшли повітряний простір Молдови та Румунії

Новини

У ніч проти вівторка, 25 листопада, російські дрони перетнули повітряний простір Молдови та Румунії під час масованої атаки по Україні.

За даними Міністерства оборони, до країни вторглися шість дронів. Перший БпЛА прямував у напрямку населених пунктів Виноградівка — Вулканешти та далі до кордону з Румунією.

Поліція Молдови повідомила, що один із дронів упав на дах будинку охорони у селі Кухурештій-де-Жос. На місце виїхала техніко-вибухова служба, людей евакуювали, периметр оточили. Громадян закликали не торкатися дронів і повідомляти владу про підозрілі об’єкти.

Міністерство оборони Румунії також зафіксувало дві спроби порушення повітряного простору. Перший дрон пролетів над районом Тульчі з боку Вилкового у напрямку Кілія-Веке. Для моніторингу в повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon. Пізніше другий дрон з’явився над районом Галацу, там для перехоплення у повітря підняли два літаки F-16.