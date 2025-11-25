Росія вночі атакувала Україну різними видами ракет й понад 460 дронами, завдавши основного удару по Києву. Все про наслідки атак

Новини

Telegram / ДСНС України

У ніч проти 25 листопада Росія атакувала Україну чотирма «Кинджалами», сімома крилатими ракетами «Іскандер-К», вісьмома «Калібрами», трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 464 безпілотниками, 250 з яких — «шахеди». Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 438 російських БпЛА, одну ракету «Кинджал», по пʼять ракет «Іскандер-К» і «Калібр» та три балістичні ракети «Іскандер-М» на півночі, півдні та сході України.

За даними Повітряних сил, 26 ракет та БпЛА влучили на 15 локаціях, ще в 12 місцях впали уламки.

Під ударами цієї ночі опинилися Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська та Донецька області.

Унаслідок удару країни-агресора по Києву загинуло 7 і постраждало 20 людей, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, цивільні об’єкти, критичну та залізничну інфраструктуру. Наразі у столиці частково відсутнє теплопостачання.

На Одещині внаслідок атаки постраждали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. В окремих районах спалахнули пожежі на портових і енергетичних об’єктах, пошкоджено частину обладнання.

Через падіння уламків травмовані шестеро людей, серед них — двоє дітей. Без тепла залишилися близько 140 тисяч абонентів.

Крім того, унаслідок атак дронів пошкоджено портову інфраструктуру Чорноморська — під удар потрапили адміністративні будівлі та обладнання, необхідне для вантажних операцій.

На Дніпропетровщині РФ уночі обстріляла Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та артилерію. Під удари потрапили Нікополь, а також Марганецька, Покровська й Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватний будинок і автозаправна станція. У Синельниківському районі через атаку БпЛА є пошкодження інфраструктури.