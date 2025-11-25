На Одещині 6 людей постраждали після атаки РФ. Один з дронів залетів у Румунію
- Ольга Березюк
Росіяни пізно ввечері та вночі 25 листопада атакували Одеську область.
Про це повідомили в ДСНС.
Під ударом були енергетика та порт, там спалахнули пожежі. Через атаку 6 людей постраждали, зокрема і двоє дітей.
Тим часом Повітряні сили повідомили, що під час ранкової атаки один з дронів перетнув кордон з Румунією.
- Цієї ночі під масованим ударом також був Київ та область. Станом на 8:50 відомо про шістьох загиблих.