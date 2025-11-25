На Одещині 6 людей постраждали після атаки РФ. Один з дронів залетів у Румунію

Новини

Росіяни пізно ввечері та вночі 25 листопада атакували Одеську область.

Про це повідомили в ДСНС.

Під ударом були енергетика та порт, там спалахнули пожежі. Через атаку 6 людей постраждали, зокрема і двоє дітей.

Тим часом Повітряні сили повідомили, що під час ранкової атаки один з дронів перетнув кордон з Румунією.