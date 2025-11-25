Росіяни масовано атакували Київ та область. Є загиблі, під ударом була енергетика (оновлено)

Новини

Після опівночі 25 листопада армія Росії масовано атакувала Київ та область дронами і ракетами. Щонайменше шість людей загинули.

У Дніпровському районі Києва відомо про двох загиблих, там росіяни вдарили по 9-поверхівці. Ще пʼять людей постраждали.

Також війська РФ поцілили по 22-поверхівці у Печерському районі, там руйнування на рівні 4–8 поверхів.

Вранці росіяни повторно атакували Київ, у Святошинському районі поцілили по нежитловому приміщенню. Попередньо, чотири людини загинули, три постраждали.

В області під атакою були Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони. У Білій Церкві зруйновано кілька будинків, постраждала 14-річна дитина.

У Міненерго кажуть, що під комбінованою атакою були енергетичні обʼєкти. У деяких районах Києва були проблеми зі світлом та водою.

За даними моніторингів, вночі по столиці й області пускали «Кинджали», «Калібри» та дрони.