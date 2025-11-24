«Коли Зеленського заганяють у кут, він переходить у наступ». Світові медіа про війну 24 листопада

Новини

Мирний план США може стати найбільшим випробуванням для Володимира Зеленського за майже чотири роки повномасштабної війни, пише The New York Times. Видання зазначає, що він завжди вигідно використовував слабкі позиції на свою користь. «Коли Зеленський опиняється у скрутному становищі, він зазвичай переходить у наступ», — каже виданню голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Інші аналітики вважають, що на тлі випробувань війни Зеленський став дуже досвідченим політиком.

Через минуле комедіанта його часто сприймали як клоуна з шоу-бізнесу. Але зрештою Зеленський обʼєднав націю і значну частину світу, щоб чинити опір зухвалій агресії. Відтоді він пережив бурі, які загрожували поставкам зброї від союзників та його власній підтримці з боку громадськості. Щоразу Зеленський маневрував і виживав — і, за словами експертів, частково це було результатом вмілої комунікації.

Водночас внутрішня критика через корупцію серед його соратників загострює політичну напруженість. Видання підкреслює, що Зеленський намагається використати американський тиск, аби відволікти увагу від скандалу та обʼєднати країну перед складним вибором між миром і національною гідністю. Віктор Шлінчак вважає, що українці, ймовірно, підтримають Зеленського, бо він зараз є єдиним лідером, який відстоює позицію країни без капітуляції. Проте його політичне майбутнє залежить і від того, як він впорається з корупційними проблемами після переговорів зі США. Для деяких українців відмова вирішувати корупційний скандал може поставити хрест на підтримці Зеленського в майбутньому.

Консультації про мирну угоду в Женеві між Україною і США поки що рятують україно-американські відносини, але шансів, що це триватиме довго, — мало, йдеться у статті The Economist. Замість того щоб покинути Україну, держсекретар США Марко Рубіо оголосив про своєрідне примирення. Та, ймовірно, він був геть відірваний від реальності, зазначає видання. У якийсь момент Рубіо телефонував стурбованим сенаторам зі свого літака, аби запевнити їх, що опублікований план — це підготовлений Росією документ. Протягом кількох наступних годин він відмовився від цих слів. Про це також пише Financial Times. Перед поверненням у Вашингтон Рубіо зазначив, що Росія мала «голос» у цій угоді, а встановлений Трампом термін у четвер не є остаточним. «Я дуже оптимістично налаштований, що ми досягнемо прогресу в дуже розумний проміжок часу, — сказав Рубіо. — Чи то в четвер, чи то в пʼятницю, чи то в середу, чи то в понеділок наступного тижня. Ми хочемо, щоб це було якомога скоріше».

Події останніх днів створили в європейських чиновників враження, що Трамп знову грає на руку Росії, розповідає The Washington Post. Спостерігачі в американському зовнішньополітичному істеблішменті з цим погоджуються. «Це немислимо для України та підриває національну безпеку США», — зазначила Бріджит Брінк, колишня посол США в Києві, припускаючи, що потенційні поступки були б рівноцінні європейському умиротворенню нацистського режиму напередодні Другої світової війни.

Politico цитує слова сенатора Марка Ворнера, демократа від штату Вірджинія, який заявив, що мирний план Трампа буде історично невдалою угодою, яка може конкурувати з поступкою Невілла Чемберлена Гітлеру перед Другою світовою війною. BBC публікує реакцію українських військових з передової на мирні пропозиції США — теж негативну.

