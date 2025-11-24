Арабські країни отримають свою версію «Євробачення»

Новини

Voxovation

Компанія Voxovation, яка володіє правами на міжнародну трансляцію «Євробачення», анонсувала проєкт Eurovision Arab World — окремий пісенний конкурс для країн арабського світу.

Про це йдеться на сайті компанії.

Voxovation не уточнює, які саме країни можуть долучитись до конкурсу. Але зазвичай під арабським світом мають на увазі такі 22 країни:

Алжир;

Бахрейн;

Коморські Острови;

Джибуті;

Єгипет;

Ірак;

Йорданія;

Кувейт;

Ліван;

Лівія;

Мавританія;

Марокко;

Оман;

Палестина;

Катар;

Саудівська Аравія;

Сомалі;

Судан;

Сирія;

Туніс;

Обʼєднані Арабські Емірати;

Ємен.

З 2018 року Voxovation володіє правами на проведення пісенного конкурсу «Євробачення» за межами Європи та працює над тим, щоб розширити конкурс на світовий рівень. Вона запропонувала формати у таких регіонах:

Азія;

Канада;

Індія;

Латинська Америка;

Сполучені Штати.

У 2022 році Voxovation у партнерстві з NBC провела конкурс американської пісні, який транслювався один сезон. Конкурси для Канади та Латинської Америки анонсували, але ще не проводили.