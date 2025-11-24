Україна впроваджує Starlink Direct to Cell — тепер повідомлення можна надіслати без покриття мобільної мережі

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна серед перших у світі запускає технологію Starlink Direct to Cell, за допомогою якої можна буде надсилати повідомлення без наземного звʼязку.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«Київстар» вже відкрив доступ до технологій по всій країні. Тепер українці зможуть відправити SMS напряму через супутник. Це особливо важливо в умовах затяжних знеструмлень.

Смартфон автоматично перемикається на супутниковий канал — без жодних додаткових налаштувань чи оплат.

Для цього треба мати сім-картку «Київстар» з підтримкою 4G та смартфон з операційною системою Android (інтеграція з iOS очікується згодом). Далі потрібно:

вийти просто неба, щоб телефон зловив прямий сигнал супутника;

перевірити, щоб у налаштуваннях смартфона вибір операторів мережі був в автоматичному режимі — так смартфон автоматично підключиться до супутникової мережі Kyivstar SpaceX, коли не буде звʼязку;

надіслати звичайне SMS-повідомлення і переконатися, що воно доставлене.

Повідомлення можуть надсилатися в середньому від 3 до 10 хвилин. Смартфон автоматично повернеться до наземної мережі Kyivstar, щойно зʼявиться мобільний звʼязок.

Наступний етап впровадження Starlink Direct to Cell, за словами Федорова, — запуск голосових дзвінків і мобільного інтернету.