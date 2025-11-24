Через повені та дощі у Малайзії постраждали понад 11 тисяч людей

Новини

Понад 11 тисяч людей постраждали від повеней у семи штатах Малайзії — Кедах, Келантан, Пенанг, Перак, Перліс, Теренггану та Селангор.

Про це повідомило Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями, передає Reuters.

Зазнали поранень майже 4 тисячі сімей. Найбільше стихію відчув північно-східний штат Келантан, що межує з Таїландом — там зафіксовано понад 8 тисяч постраждалих.

У селі Ванг-Келіан штату Перліс зсув ґрунту заблокував вихід для близько 400 людей. Зараз вони в безпеці, адже сховалися в мечеті на підвищенні.

По штатах розмістили 60 тимчасових центрів для евакуйованих. Інформації про загиблих немає.

У 2022 році внаслідок найсильніших за пів століття повеней у Малайзії постраждало понад 125 тисяч людей, а 50 загинуло. Тоді з постраждалих штатів евакуювали майже 9 тисяч людей.