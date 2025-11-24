Росіяни вночі запустили по Україні понад 160 дронів — під атакою були кілька регіонів

Новини

У ніч проти 24 листопада Росія запустила по Україні 162 ударні безпілотники. Понад 80 з них — Shahed. Наслідки фіксують у низці регіонів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 125 російських БпЛА на півночі, півдні та сході України. Проте 37 дронів влучили в 15 місцях. Ще в одному впали уламки.

У Харкові напередодні ввечері окупанти атакували Шевченківський і Салтівський райони. Загинули четверо людей, ще 17 — постраждали.

У селі Москалівка Чугуївського району Харківщини росіяни вдарили по фермі. Постраждала 48-річна жінка. Загинули близько 60 свиней.

На Чернігівщині, у селі Жадове Новгород-Сіверського району безпілотники влучили в покинуту будівлю пожежної команди, житловий будинок і господарчу споруду.

На півдні Одещини росіяни атакували цивільну портову інфраструктуру. Виникла пожежа на недіючому судні.