На виборах у Республіці Сербській переміг союзник проросійського експрезидента Додіка — міністр Сініша Каран

Міністр наукового і технологічного розвитку у Республіці Сербській Сініша Каран переміг на дострокових президентських виборах. Він — союзник проросійського лідера Мілорада Додіка.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Йован Калаб, передає DW.

За попередніми та ще не офіційними результатами, Сініша Каран здобув 50,89% голосів. Тим часом його головний конкурент — опозиціонер Бранко Блануша, набрав 47,8%.

Того ж дня голова партії незалежних соціал-демократів SNSD Мілорад Додік, який давно прагне відділення Республіки Сербської від держави Боснія та Герцеговина, привітав свого союзника з перемогою. Каран пообіцяв продовжувати політику Додіка «зі ще більшою силою».

На цих виборах у Республіці Сербській проголосували близько 1,2 мільйона людей. Переможець виборів обійматиме посаду лише один рік, бо у жовтні 2026 року в Боснії та Герцеговині відбудуться загальнонаціональні парламентські вибори включно з виборами президента сербського регіону.

Політика Додіка

Проросійський Додік ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але Конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію. Цей закон, за зразком російського, передбачає жорсткий контроль над діяльністю громадського сектора в РС. Додік заявив, що закон усе одно впровадять, попри рішення суду.

У березні прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ про арешт Додіка та інших політиків. Їм інкримінували «посягання на конституційний лад». Наказ видали в день, коли Національні збори Республіки Сербської мали обговорити проєкт Конституції, згідно з яким влада автономії хотіла визначити її як державу сербського народу, надати право на самовизначення і створити власну армію. Це суперечить конституції Боснії і Герцеговини.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт Додік перетнув кордон сусідньої Сербії наприкінці березня, їздив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.

Уже 27 березня суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.

У лютому суд Боснії і Герцеговини засудив Мілорада Додіка за непокору рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який наглядає за миром у балканській країні. Додіка визнали винним у тому, що він проігнорував рішення Шмідта і підписав закони, які той раніше скасував. Ці закони мали заблокувати виконання рішень Конституційного суду Боснії і Герцеговини та самого верховного представника на території Республіки Сербської, хоча раніше обидва органи вже скасували подібні ініціативи парламенту. Тоді Додіку призначили рік увʼязнення і шестирічну заборону на політичну діяльність.

США та Велика Британія ввели санкції проти нього за те, що перешкоджав виконанню Дейтонських мирних угод, які поклали край війні в Боснії у 1990-х роках. Ще кілька європейських країн ввели санкції проти Додіка, бо вважають його сепаратистську політику загрозою миру і стабільності в Боснії.

У жовтні США анулювали санкції проти Мілорада Додіка, його родини та експосадовців.