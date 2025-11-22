Помер співзасновник гурту DZIDZO Лесик Турко

Новини

У віці 58 років помер український музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO Олег Турко, більш відомий як Лесик.

Про це повідомила журналістка Марія Панчишин.

«Наш Лесик Турко помер. Поки не маю сил нічого більше написати», — йдеться в її дописі.

Причина смерті музиканта поки що невідома.

У грудні 2024 року під час виступу на концерті української співачки Наталії Бучинської Олег Турко знепритомнів і впав. Марія Панчишин тоді розповіла, що музикант потрапив у реанімацію у важкому стані. За кілька місяців до цього він переніс складну операцію на серці.

Через деякий час його колега, український співак і ексучасник гурту DZIDZO Юлик розповів, що Лесик пережив клінічну смерть, але не через якесь захворювання — в організмі музиканта виявили токсичні речовини. Це згодом підтвердила дружина Турка Ірина.