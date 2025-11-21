Bloomberg: Зеленський та європейські партнери відхилили ключові пункти «мирного плану» США

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський та Європа відхилили ключові пропозиції «мирного плану», який США підготували спільно з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, США дали сигнал, що хотіли б, аби Київ прийняв цей документ, але Зеленський чинить опір цим пропозиціям.

Європейські дипломати ставляться до можливої угоди скептично. Вони нагадують, що лідер Кремля Володимир Путін не раз погоджувався на пропозиції лише тоді, коли був під тиском.

Українські й європейські посадовці також не знають, чи підтримує Дональд Трамп запропонований план і що буде, якщо Київ його відхилить.

На тлі обговорень Зеленський заявив, що провів спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Він заявив, що Україна працює над документом, який підготували США, але це має бути план, що забезпечить реальний і достойний мир.

За словами Зеленського, українська та європейські сторони тісно координують позиції та узгодили подальші кроки.

Деталі американського мирного плану

The Telegraph з посиланням на джерела описувало деталі нової мирної пропозиції:

Росія фактично контролюватиме Донецьку та Луганську області, але юридично територія залишатиметься за Україною. При цьому Москва повинна буде сплачувати «орендний платіж» за користування територіями;

Київ повинен скоротити армію вдвічі та відмовитися від далекобійних ракет;

забороняється перебування в Україні іноземних військ та використання іноземної авіації;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус на окупованих територіях;

Україна зможе домовлятися про гарантії безпеки від США та Європи для підтримки припинення вогню.

Bloomberg писав, що план також вимагає зняти санкції з Росії та зупинити розслідування російських воєнних злочинів.