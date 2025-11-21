Генпрокурора Іспанії засудили у справі про витік інформації

Новини

Getty Images

Генерального прокурора Іспанії Альваро Гарсію Ортіса засудили у справі про витік інформації — через це він пішов у відставку.

Про це пише BBC.

Суд постановив, що Гарсія Ортіс порушив закон, коли розповів про податкові дані бізнесмена Альберто Гонсалеса Амадора — партнера однієї з політикинь Консервативної партії.

Через це Ортіса відсторонили від посади на два роки, присудили йому штраф на майже €7 тисяч і зобовʼязали виплатити Гонсалесу Амадору €10 тисяч компенсації.

Уряд заявив, що не згоден з рішенням суду, але поважає його і готує призначення нового генерального прокурора. Гарсія Ортіс може оскаржити рішення суду.

Справа Гарсії Ортіса

У березні 2024 року прокуратура опублікувала повідомлення, у якому йшлося, що Гонсалес Амадор попросив укласти угоду зі слідством після звинувачень в ухиленні від сплати податків на понад €350 тисяч. У відповідь бізнесмен подав скаргу на генерального прокурора Гарсію Ортіса за порушення права на приватність.

Ортіса звинуватили в тому, що він розповів інформацію про бізнесмена журналістам, однак прямих доказів не було. Також відомо, що кілька журналістів під час судового процесу свідчили, що він не був джерелом їхньої інформації.