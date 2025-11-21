Комісія Ради не знайшла політичного мотиву в розформуванні підрозділу Юрія Касьянова

Новини

Facebook / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради провела закрите засідання щодо звернення офіцера Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та фахівця з аеророзвідки Юрія Касьянова, у якому він закликав пояснити рішення розформувати підрозділ ДПСУ.

Про це повідомила нардепка Юлія Яцик.

Засідання пройшло в закритому режимі, оскільки там фігурують документи з чутливою інформацією.

Участь у розгляді взяли Касьянов, військові розформованого підрозділу, голова ДПСУ, командир загону, представник Генштабу та заступник генпрокурора.

Основні висновки ТСК:

політичної мотивації ТСК не побачила. ДПСУ почала перевіряти підрозділ ще влітку — задовго до того, як медіа написали про справу НАБУ «Фламінго» і як Касьянов сходив на допит. Тож звʼязку між цими подіями комісія не знайшла;

рішення про розформування підрозділу — законне. Голова ДПСУ має право створювати й ліквідовувати підрозділи, і всі учасники засідання це підтвердили;

Генштаб ЗСУ заявив, що офіційні рапорти не містять жодного підтвердженого ураження. Натомість «довідка-звіт» від представників підрозділу містила лише приблизні розрахунки можливих збитків для ворога. Пояснити, чому цифри в документах не збігаються, ніхто не зміг;

після розформування військових не кидали в піхоту. Їх перевели на посади операторів БпЛА в інші підрозділи ДПСУ.

Юлія Яцик заявила, що ТСК уважно вивчила всі матеріали й отримала обʼєктивну картину. Вона також підкреслила, що конфлікт між Касьяновим і керівництвом ДПСУ перейшов у публічну площину і вийшов за межі службових відносин.

Що передувало

На початку жовтня майор ДПСУ Юрій Касьянов заявив, що його підрозділ, який займався діпстрайками й підпорядковувався Державній прикордонній службі України (ДПСУ), розформовують. Відповідальним за це Касьянов вважає особисто президента Володимира Зеленського, а репресії проти себе повʼязує з тим, що він став свідком у справі НАБУ проти виробника дронів і ракет Fire Point. Свій підрозділ Касьянов називає найкращим і каже, що у травні 2023 року саме вони з побратимами атакували Кремль, кілька разів били по російському заводу «Кремній Ел» та російських аеродромах. Натомість у ДПСУ заявляють, що підрозділ не був ефективним і жодного разу не вразив цілі в Росії.

Пізніше Касьянов звернувся до ТСК, щоб перевірили, чи розформували підрозділ з політичних мотивів, чи рішення було законним і обґрунтованим, як працював підрозділ і куди перевели військових після розформування.