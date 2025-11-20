«Відсторонення Єрмака — неминуче рішення, яке має ухвалити президент України». Світові медіа про війну 20 листопада

Новини

Щоб відновити втрачену через корупційний скандал довіру, Володимир Зеленський має змінити спосіб свого правління, — йдеться в редакційній колонці Financial Times. Дати правоохоронним органам працювати самостійно — важливо, але цього недостатньо, щоб стримати найбільшу політичну кризу за час президентства Зеленського, вважають автори. Уряд національної єдності може бути не надто ефективним, але президент має відкрити його для більш талановитих модернізаторів, співпрацювати з конструктивними опозиційними партіями та перестати ставитися до опонентів і незалежних медіа як до зрадників. Associated Press із посиланням на політичних конкурентів президента зазначає, що масштабна корупційна схема навряд чи могла відбутися без відома Єрмака, хоча доказів вони не надали. За даними джерела, близького до колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, керівник Офісу президента намагався домовитися про зустріч із ним, аби зміцнити свою позицію в уряді, але прохання відхилили.

Водночас схема з відкатами в «Енергоатомі» загрожує воєнним зусиллям України та її перспективам членства в ЄС, пише керівник програми з європейського права в Королівському коледжі Лондону Анді Ходжай для The Washington Post. Він наголошує: досвід Балкан показує, що коли політичні еліти підривають реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією та зміцнення верховенства права, рух до ЄС гальмується на десятиліття. Якщо Україна не діятиме рішуче, вона ризикує втратити міжнародну довіру й критично важливу військову допомогу.

Сьогодні увага світових медіа також прикута до плану США та Росії щодо припинення війни, розробленого Стівом Віткоффом і посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим. The Economist називає цей план «російським вішлістом», на який Україна не погодиться. Сам документ містить 28 пунктів, які здебільшого спонукають обмежити військову силу Києва після війни. Видання зазначає, що ці вимоги надумані — хоча зараз Сили оборони зазнають поразки, Росія з 2022 року серйозного прориву не досягла. Військові аналітики теж не вважають становище України настільки поганим, щоб Зеленському довелося погоджуватися на такі суворі умови.

Також незрозуміло, якою може бути мета цього плану, окрім як скористатись ослабленим через скандали становищем президента України. Джерела в українському уряді побоюються, що вибір часу свідчить про те, що частина політиків США використовують корупційну кризу для отримання від України поступок. Ексрадник президента України з питань зовнішньої політики Костянтин Єлісєєв у коментарі The New York Times зазначив: «Україна зараз не в сильній позиції. Це помітно не лише всередині країни, а й нашим партнерам — зокрема США. І, звичайно, Росії». Крім цього, за словами співрозмовника Politico, американські чиновники досі розмірковують, чи згадувати в плані припинення війни про вступ України до НАТО і як саме.

Politico, а також французьке видання Le Monde зауважили, що українські та європейські посадовці були приголомшені, коли стало відомо про існування плану Віткоффа.

