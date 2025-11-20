У Тернополі вже другу добу шукають людей в атакованому будинку. Відомо про 28 загиблих
Олександр Булін
-
У Тернополі продовжують розгрібати завали і шукати людей у багатоповерхівці, в яку росіяни поцілили під час атаки вранці 19 листопада.
У ДСНС повідомляють, що на 22:00 відомо про 28 загиблих. Троє серед них — діти.
Протягом дня шестеро людей, яких вважали зниклими безвісти, вийшли на звʼязок — вони в безпеці. Наразі зниклими безвісти вважають 16 людей.
За даними Тернопільської ОВА, постраждали 95 людей. 52 з них, зокрема 17 дітей, госпіталізували. 12 дорослих і дві дитини перебувають у реанімації.
У місті оголосили триденну жалобу.