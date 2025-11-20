Іспанський суд оштрафував Meta на майже €500 млн. Компанія порушувала конфіденційність даних
- Олександр Булін
Комерційний суд Мадрида 19 листопада постановив, що компанія Meta має виплатити €479 мільйонів 87 іспанським інтернет-медіа.
Про це пише Reuters.
На думку суду, компанія незаконно обробляла дані користувачів, що дало їй «значну конкурентну перевагу» при використанні реклами, заснованої на поведінці людини. Компанія порушила «Загальний регламент ЄС про захист даних», а також антимонопольне законодавство Іспанії.
У Meta вже заявили, що не погоджуються з рішенням і подадуть апеляцію. Проте аналогічну справу зараз розглядають у Франції.
- Meta не вперше штрафують у ЄС через порушення у сфері маркетингу. Наприклад, минулого року Єврокомісія оштрафувала компанію на €797 млн за зловживання на користь сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace. Компанія навʼязувала несправедливі умови іншим постачальникам онлайн-оголошень.